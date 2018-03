Tajani: governo? Di centrodestra con appoggio ora M5s e ora Pd

Roma, 21 mar. - "Credo che la cosa più giusta sia un governo di centrodestra sostenuto per alcuni punti programmatici da chi di volta in volta condivide il programma", "l'Italia deve avere un governo stabile per farla contare di più in Europa". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.

Dunque un governo di minoranza del centrodestra sostenuto ora dal Pd e ora dal M5s? "C'è un programma di centrodestra se una volta il Pd e una volta il Movimento cinque stelle sostengono quel programma è la direzione giusta" ha concluso.