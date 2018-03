Cattolica, Minali: il 29 marzo cda definirà nuova governance

Milano, 21 mar. - Il cda di Cattolica Assicurazioni deciderà definitivamente i cambiamenti da apportare alla governance della compagnia da proporre all'assemblea. Lo ha detto l'Ad Alberto Minali in un briefing telefonico sui risultati dell'esercizio 2017. "Anche nell'ambito del lungo cda di ieri abbiamo dedicato una piccolissima sessione di aggiornamento sulla revisione della governance, ma la decisione definitiva sarà presa nel cda del 29 marzo".

Minali ha anticipato che le principali modifiche allo statuto proposte dal board riguarderanno "l'adozione del sistema monistico e la riduzione del numero di consiglieri. Daremo poi spazio - in una percentuale ancora da definire e che sarà legata al numero dei consiglieri - ai rappresentanti dei mercati dei capitali. L'interrogativo sul numero lo scioglieremo settimana prossima".

Minali ha aggiunto che sul tema governance, il consiglio "ha lavorato molto bene e in maniera molto coesa. E' una compagnia che da anni non cambia lo statuto, ma questi cambiamenti sono evoluzioni molto molto decisive. Sono un passo avanti per dotarsi di una governance la più adeguata possibile a portare avanti il piano industriale 2018-2020 presentato a gennaio scorso. Sarà il cda di giovedì prossimo a definire gli ultimi aspetti. Ormai la bozza è pronta e c'è stata una discussione molto costruttiva con l'Authority".

Il peso degli investitori istituzionali nel board sarà "coerente con il numero dei consiglieri e con l'impianto cooperativo, che rimane tale", ha detto ancora Minali, aggiungendo in risposta ad una domanda che il fondo Berkshire Hathaway del miliardario americano Warren Buffett non ha finora espresso richieste di posti in consiglio. "Non hanno dato, per il momento, alcun segnale di voler entrare in cda. Nel caso in cui dovessero ne terremo conto perchè sono il nostro azionista più importante, ma al momento non ci sono segnali nè di presentare liste nè di richieste di avere posti in consiglio. Quindi è una decisione che spetta soltanto al nostro azionista e non mi sento di commentare oltre", ha concluso.