Roma, 21 mar. - "Sono convinto che Salvini rispetterà i patti elettorali e l'accordo, non avrebbe senso rompere la coalizione, con il 17% non si va da nessuna parte, se si è portavoce di una maggioranza relativa del 37% è un'altra cosa". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani in diretta a Circo Massimo su Radio Capital.

"Non ritengo che Salvini abbia alcun interesse a rompere la coalizione, finora ha rispettato sempre i patti" ha concluso Tajani.