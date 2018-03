Roma, 21 mar. - "Si deve fare ogni sforzo per dare all'Italia un governo, mi auguro che non si torni a votare, il Capo dello Stato in modo saggio ed esperto sa come uscire da questa situazione". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani rispondendo a una domanda, in diretta a Circo Massimo su Radio Capital, sui timori dell'Ue per la situazione politica italiana e per la mancanza di un governo.