Avvenire: se non sono forze antisistema, Governo Lega-M5S

Roma, 21 mar. - "Il restyling imposto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini alle rispettive forze politiche ha stravolto i tratti iniziali delle formazioni fondate da Beppe Grillo e da Umberto Bossi. Cosa resta, dunque, della loro pregressa 'anticostituzionalità'?". E' la "domanda cruciale" che pone Marco Olivetti in un editoriale di prima pagina sull'Avvenire. "Se, ad esempio, si ritenesse che Lega e M5s siano forze - in qualche modo - 'antisistema', la strategia del loro 'avvolgimento' in un governo di tutti, a guida istituzionale, dovrebbe forse avere la priorità, al fine di annacquarne le potenzialità di eversione del sistema stessa. E andrebbe evitato un (niente affatto facile) governo Di Maio-Salvini, che metterebbe assieme, nella stanza dei bottoni (ove, peraltro, come ebbe a scoprire Nenni nel 1963, 'i bottoni... non ci sono'), due forze 'eversive'. Se, invece, i vincitori del 4 marzo dovessero essere intesi solo come 'forze nuove' - simili a quelle che periodicamente svuotano e rinnovano le democrazie rappresentative, anche se non sempre arrecando contributi positivi - allora", conclude il quotidiano della Conferenza episcopale italiana, "la via auspicabile dovrebbe essere la loro sottoposizione alla 'prova di fuoco' del Governo, in uno dei vari modi resi possibili dall`assetto parlamentare partorito dal voto".