Roma, 21 mar. - "A me sembra giusto che Forza Italia possa avere la presidenza del Senato, se ne parlerà al vertice di oggi tra Berlusconi, Salvini e Meloni. FI è una forza di garanzia, di stabilità, è una forza responsabile: averla alla presidenza del Senato credo possa essere utile per il Paese, non è una questione di poltrone". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.