Facebook, Agcom: aperto tavolo, 4 marzo informazioni su elezioni

Roma, 21 mar. - "Noi abbiamo un tavolo aperto con Facebook, Google e altri soggetti della rete, sulle strategie di disinformazione che si possono realizzare in varie campagne elettorali, a partire dall`ultima". Lo dice il commissario Agcom Antonio Nicita in un`intervista al Gr Rai.

"Viste le notizie apparse sulla stampa internazionale - prosegue - abbiamo arricchito le nostre richieste di informazione a Facebook, per capire specificatamente quali tipi di violazione si possono essere verificati in Italia, non solo nell`ultima campagna elettorale ma anche in quelle precedenti e in particolare quella del 2012".

Il commissario Agcom non esclude che ci sia la possibilità di orientare il voto: "certamente l`elemento di influenza e di strategia esiste: quanto poi questo elemento vada a confermare idee pregresse, o vada invece a cambiare, a formare, a manipolare l`opinione delle persone, è un tema empirico da verificare: noi siamo interessati innanzitutto a capire se queste attività ci sono state e che tipo di dimensioni hanno assunto". (segue)