Facebook, Tajani: Zuckerberg venga a raccontarci quanto accaduto

Roma, 21 mar. - "Ieri sera ho firmato la lettera indirizzata a Marc Zuckerberg nella quale lo invitiamo a raccontarci cosa è accaduto. Vogliamo sapere se e come c'è stata una violazione dei dati, magari per orientare il referendum su Brexit o qualche altra campagna elettorale, tutto questo per difendere la libertà". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani intervistato a Circo Massimo su Radio Capital.

"Mi auguro che nel prossimo bilancio europeo ci sia una entrata proveniente dalla tassa sui giganti del web così non metteremo le mani nelle tasche dei cittadini europei" ma "avremo altri fondi per le politiche sociali" ha concluso Tajani.