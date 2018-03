Cantone: scandalose parole Balzerani, mantenere alta attenzione

Roma, 21 mar. - "Ho sempre pensato che la pena non dovesse essere definitiva e non mi meraviglio nè scandalizzo che un soggetto possa essere scarcerato, non credo che per salvare il mondo si debba mandare uno in carcere e buttare via la chiave ma le ultime vicende sono scandalose, una signora si è permessa di dire delle cose sulle vittime ed io credo che lei dovrebbe fare un esame di coscienza". Lo ha detto Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, intervistato a Circo Massimo su Radio Capital, a proposito delle parole dell'ex Br Barbara Balzerani.

"Queste persone non rappresentano nemmeno più se stesse, non diamogli gioco" ha aggiunto ma "manteniamo alta l'attenzione" anche se "ad oggi ci sono parole e non comportamenti, le parole sono odiose ma non le criminalizzerei nè penserei che da queste c'è la prova" di una ricostruzione di organizzazioni terroristiche come le Br.