Cattolica: utile netto 2017 scende a 56 mln, cedola 0,35 euro -2

Milano, 21 mar. - La raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto Danni e Vita del gruppo Cattolica è stata nel 2017 di oltre 5 miliardi di euro (+5,2%), crescendo sia nel Danni (+2,1%) che nel Vita (+7,5%).

Il risultato degli investimenti ha segnato un incremento a 491 milioni (da 474 mln nel 2016). Gli investimenti sono ammontati a 23,285 miliardi. Le riserve tecniche lorde dei rami Danni sono risultate pari a 3,6 miliardi (da 3,567 mld nel 2016) e le riserve dei rami Vita, comprese le passività finanziarie, si sono attestate a 18,082 miliardi (da 16,991 mld nel 2016).

Come indicazioni dei primi mesi del 2018, la compagnia ha segnalato che: "lo scorso mese di gennaio il gruppo ha presentato il nuovo piano industriale 2018-2020, basato sui pilastri di crescita profittevole, eccellenza tecnica, innovazione. La società è impegnata nelle prime fasi di attuazione del piano, con particolare attenzione alla finalizzazione dell`annunciato accordo distributivo con Banco Bpm e all'avvio dell'operatività". Per quanto riguarda il business ordinario, "si confermano le tendenze emerse negli ultimi mesi del 2017: nel comparto Auto si manifesta una tendenza, sia pure modesta, alla ripresa del premio medio, pur in un contesto ancora molto competitivo. L'usuale competenza e prudenza continueranno a caratterizzare l`attività assuntiva del gruppo, contribuendo alla qualità del portafoglio clienti. Nell`attuale fase di elevata volatilità dei mercati finanziari, il Gruppo presta particolare attenzione a cogliere opportunità di rendimento, pur mantenendo la tradizionale cautela nella gestione degli attivi".