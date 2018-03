Cattolica, Minali: dati 2017 confermano robusti fondamentali

Milano, 21 mar. - "I risultati che presentiamo oggi confermano che Cattolica è un gruppo dai robusti fondamentali. La crescita della raccolta premi, l'elevata solidità di capitale e l'eccellenza tecnica evidenziano le nostre capacità manageriali e la nostra competenza industriale, dandoci un'ulteriore spinta a perseguire con tenacia il piano industriale per rendere Cattolica innovativa, agile e reattiva". Così Alberto Minali, amministratore delegato del gruppo Cattolica Assicurazioni, ha commentato i risultati dell'esercizio 2017 diffusi oggi.

"Il 2017 - ha aggiunto - è stato un anno di transizione, che ha visto l`avvio di un nuovo corso: nel periodo della mia gestione ho lavorato per impostare il piano industriale e indirizzare così il futuro della compagnia. Importanti traguardi sono già stati raggiunti e altri, sfidanti, li stiamo perseguendo", ha aggiunto, sottolineando poi che il dividendo che di 0,35 euro per azione che verrà proposto all`assemblea dei soci "riflette l`impegno di Cattolica a remunerare al meglio i nostri soci e azionisti".

Il presidente della compagnia, Paolo Bedoni, ha dichiarato a sua volta: "Abbiamo avviato un profondo progetto di trasformazione del gruppo e messo il management nelle condizioni di lavorare al meglio per raggiungere gli obiettivi prefissati. La solidità di Cattolica, la sana gestione e i recenti cambiamenti messi in atto hanno permesso di affrontare la forte competizione di mercato e nello stesso tempo di rinnovare la nostra società, rendendola solida, efficiente e capace di adattarsi alle mutate condizioni del sistema economico e finanziario. In tale contesto il nostro sistema cooperativo, che ci ha permesso di essere aperti alla concorrenza senza rinunciare alla vocazione territoriale, ha dimostrato tutta la sua validità, consentendoci di raggiungere ancora una volta risultati positivi e di remunerare adeguatamente i soci e gli azionisti".