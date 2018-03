Israle ammette attacco a sito nucleare siriano nel 2007 -3

Roma, 21 mar. - Un comunicato militare ha sintetizzato che l'attacco contro il sito di Deir Ezzor, in Siria orientale, ha avuto come obiettivo un reattore nucleare in costruzione. Damasco ha sempre negato che stesse costruendo un reattore.

"Nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2007, i jet da combattimento della Forza aerea israeliana hanno colpito con successo e distrutto un reattore nucleare siriano in sviluppo", recita il comunicato. "Il reattore - ha aggiunto - era chiuso e in via di completamente. L'operaizone ha rimosso con successo una minaccia esistenziale emergente a Israele e all'intera regione: la capacità nucleare siriana". (segue)