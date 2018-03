Myanmar, il presidente Htin Kyaw rassegna le dimissioni

Roma, 21 mar. - Il presidente birmano Htin Kyaw, un uomo vicino a Aung San Suu Kyi, si è dimesso oggi con effetto immediato, due anni dopo aver assunto le sue funzioni, in un momento delicato per il paese a causa della repressione della minoranza musulmana Rohingya.

Htin Kyaw "ha chiesto il 21 marzo 2018 di lasciare le sue funzioni", ha annunciato la presidenza in un comunicato pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Intellettuale, figlio di un noto poeta birmano e amico d'infanzia della leader de facto del paese, è diventato ad aprile 2016 il primo non militare a assumere questo ruolo da decenni. Aung San Suu Kyi l'aveva voluto nella funzione di presidente, perché lei stessa non può ricoprirla per questioni costituzionali.

Non sono state fornite spiegazioni per le sue dimissioni, ma negli ultimi tempi il presidente è apparso molto dimagrito e ci sono state speculazioni sul suo stato di salute.