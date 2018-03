Usa, il sesto pacco bomba in Texas: nuova esplosione a Austin

New York, 21 mar. - Ieri sera la polizia è intervenuta dopo una nuova esplosione avvenuta in un centro commerciale a sud di Austin. Ci sarebbero dei feriti, anche se non sono ancora chiare le condizioni: si tratta della sesta esplosione in meno di quattro settimane. Le polizia sostiene che si tratti di un attentatore seriale. Finora sono morte due persone e ne sono rimaste ferite cinque.

L'ultima esplosione ha ferito un uomo di 30 anni, che è stato portato in ospedale con ferite gravi.

Il bombarolo non ha mai parlato ufficialmente con la polizia. Eppure, attraverso un codice non ancora compreso delle autorità, sta facendo cercando di comunicare qualcosa con ogni pacco bomba che fa esplodere, scrive il New York Times.

Le forze dell'ordine indagano su uno dei casi di esplosione seriale più sfacciati e mortali avvenuto in America negli ultimi decenni e si stanno sforzando per leggere qualsiasi indizio che possa portare all'attentatore. Cinque altri ordigni esplosivi artigianali contenuti in pacchi e messi vicino ai marciapiedi sono esplosi ad Austin e vicino a San Antonio questo mese.

Martedì scorso, una sesta bomba, questa inesplosa, ha costretto alla chiusura di una struttura FedEx vicino all'aeroporto di Austin.