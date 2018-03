Finecobank, Foti miglior Ceo in Europa per Institutional Investor

Milano, 20 mar. - Institutional Investor premia per il secondo anno consecutivo Alessandro Foti, Ad e dg di FinecoBank, come miglior Ceo in Europa nel 2018 nel settore bancario per la categoria Small & Mid-Cap. L'edizione 2018 del sondaggio All-Europe Executive Team, condotto dal magazine finanziario internazionale, ha coinvolto circa 1.500 investitori istituzionali e 940 analisti, che hanno votato oltre 1.500 aziende.

Fineco si è posizionata tra le migliori società della survey ottenendo il riconoscimento di "Most Honored Companies". Oltre al premio come Best Ceo, infatti, Fineco si è classificata al secondo posto nelle seguenti categorie tra le banche Small & Mid Cap: "Best Ir Professional", "Best Investor Relations Program" e "Best Website". Sono incluse tra le Small & Mid Cap le aziende con una capitalizzazione di mercato inferiore ai dieci miliardi di dollari. FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit.