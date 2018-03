Capire la tecnologia, Generali Italia lancia "Semplice Come"

Milano, 20 mar. - Una piattaforma per rendere più comprensibili e comprese parole come Bitcoin, welfare, Iot. "Semplice Come" è la nuova piattaforma di comunicazione - sito e canali social - promossa da Generali Italia per spiegare questi e altri argomenti complessi legati a Tecnologia, Innovazione e Tendenze con un linguaggio chiaro e diretto grazie a format digitali innovativi e testimonial autorevoli. Il primo testimonial di "Semplice Come" è Salvatore Aranzulla, il celebre divulgatore informatico, inserito recentemente da Forbes tra i giovani talenti under 30 italiani. Aranzulla, dopo aver chiesto alla rete i temi di interesse, ora spiegherà sui canali social di Semplice Come Big Data, Iot e Cyber security, utilizzando come metafore semplici attività quotidiane: cucinare, fare giardinaggio e bricolage.

"Semplificare - ha dichiarato Lucia Sciacca, direttore Comunicazione e Social Responsibility di Generali Country Italia - è una nostra priorità, a partire dal linguaggio. Siamo convinti che la relazione di fiducia con i nostri clienti passi prima di tutto dalle parole. E con Semplice Come, grazie anche a questo contributo di Salvatore Aranzulla, affrontiamo argomenti complessi che impattano quotidianamente sulla vita di ciascuno di noi in modo chiaro e fruibile per tutti. Innovare è anche semplificare".

L'innovazione di "Semplice Come", spiegano da Generali Italia - è anche in nuovi format di comunicazione digitale innovativi come il vodcast, che unisce immediatezza e fruibilità di video e podcast per offrire contenuti ancora più semplici. In poco più di un minuto, un tema complesso viene spiegato da una voce fuori campo, nel tempo di una scena semplice e quotidiana, come preparare il caffè. I primi vodcast sono già disponibili su tutti i profili social di Semplice Come e in una playlist dedicata sul canale Youtube.

Il progetto è stato realizzato in partnership con la società di comunicazione digitale DOING. "Con 'Semplice Come' -ha commentato Marco Massarotto, Co Founder & Partner - iniziamo, insieme a Generali Italia, a disegnare un nuovo futuro per la comunicazione corporate e finanziaria sui media digitali. Dai formati vodcast e long form, agli autori - il sito vede i protagonisti della Rete italiana al fianco della Compagnia - al tono di voce e al posizionamento, dove i contenuti diventano la chiave della relazione con il mercato".