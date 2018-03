Sirti: in nuovo piano non solo telco, focus su Ict e valuta... -2

Milano, 20 mar. - Il piano sul fronte di R&D prevede un budget di investimento superiore ai 30 milioni, di cui circa la metà saranno destinati allo sviluppo di nuove tecnologie per il segnalamento ferroviario, progettato nel centro di Genova.

Focus anche sull'internazionallizzazione con il consolidamento della presenza all'estero. Sirti è oggi presente in Austria, Polonia, Romania, con un hub a Dubai e indirettamente in Spagna. "Andremo di più all'estero - ha detto Loiola - ma dobbiamo decidere come farlo e dove. Accompagneremo i nostri grandi clienti italiani, da Fs a Enel, nell'internazionalizzazione. Guardiamo con molto interesse alla Germania, dove c'è un grande progetto di costruzione delle reti in fibra nei prossimi 10 anni, ma non abbiamo ancora deciso se entrare".

Nessun interesse per Retelit: "è un'operatore di telecomunicazioni, quindi non siamo interessati, gli operatori sono i nostri clienti". Al momento, infine, nessuna intenzione di ritornare in Borsa ma è un'opzione futura che rimane aperta. "Non abbiamo alcun piano di Ipo al momento", ha detto il presidente Davison, Ceo di Pillarstone.