Silvio Ciprietti Head of Sales Royal Caribbean Cruises in Italia

Roma, 20 mar. - Silvio Ciprietti è il nuovo Head of Sales di Royal Caribbean Cruises in Italia. Riporterà a Emmanuel Joly, Sales Director della Eurozona Royal Caribbean con sede a Barcellona, e avrà la responsabilità commerciale dei tre marchi del Gruppo: Royal Caribbean International, Celebrity Cruises and Azamara Club Cruises. A Ciprietti risponderà l`intera struttura commerciale in Italia, che nei prossimi mesi verrà ulteriormente potenziata.

Ciprietti, 45 anni, vanta una lunga e vasta esperienza nel settore turistico domestico e internazionale e, in particolare, dei vettori, e possiede competenze specifiche dei canali b2b e b2c in ambito sales, marketing e web sales. Proviene da Alitalia, dove dal 2016 era Regional General Manager Sales&Marketing Middle East, Africa e Offline Markets. All`interno della Compagnia di bandiera Ciprietti ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità cominciando, nel 2014, come Head of Sales Trade e, successivamente, come Country Manager per la Francia. In precedenza, è stato direttore commerciale nazionale e internazionale di Grandi Navi Veloci per circa sette anni e, prima ancora, Senior Manager Sales&Marketing in Air Dolomiti - Lufthansa Group.

Dice Emmanuel Joly, Sales Director di Eurozona Royal Caribbean: "Diamo il nostro benvenuto a bordo a Silvio Ciprietti, certi che con la sua expertise apporterà valore alla nostra squadra e saprà cogliere, insieme alle agenzie di viaggio italiane, le opportunità di sviluppo per i nostri marchi sul mercato delle crociere, tuttora in crescita".

Ciprietti fa il suo ingresso in Royal Caribbean proprio alla vigilia del viaggio inaugurale, la prossima settimana, dell`attesissima nuova unità della Compagnia, Symphony of the Seas, la nave dei record che debutterà nel Mediterraneo con crociere che scaleranno anche i porti italiani di La Spezia, Civitavecchia e Napoli da aprile a novembre di quest`anno.