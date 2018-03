A2A, utile netto e dividendo 2017 in forte crescita -2

Roma, 20 mar. - Nel 2017, i ricavi del Gruppo A2A sono risultati pari a 5.910 milioni di euro, in aumento di 817 milioni di euro rispetto all`anno precedente (+16,0%).

All`incremento dei ricavi hanno contribuito per circa il 30% il consolidamento del gruppo LGH (1 anno nel 2017 Vs. 5 mesi nel 2016), le società acquisite nel secondo semestre del 2016 e nel 2017, nonché le società il cui metodo di consolidamento è variato nel corso dell`esercizio corrente. Al netto di tale contributo, l`aumento dei ricavi (+11%) è prevalentemente riconducibile ai maggiori ricavi di vendita di energia elettrica e gas sui mercati all`ingrosso e di vendita di energia elettrica su Ipex, a seguito dei maggiori volumi intermediati e dei prezzi crescenti registrati nell`anno in corso rispetto al 2016.

Il flusso di cassa generato nel 2017 è stato positivo e pari a 226 milioni di euro, dopo il pagamento di dividendi per 153 milioni di euro ed investimenti di Gruppo per 454 milioni di euro (inclusivi del contributo di EPCG per circa 4 milioni di euro). Tale generazione di cassa ha compensato parzialmente gli effetti relativi alle operazioni di M&A (pari a 110 milioni di euro) e al deconsolidamento della PFN attiva, di EPCG (206 milioni di euro), determinando così una posizione finanziaria netta a fine 2017 pari a 3.226 milioni di euro (3.136 milioni di euro al 31 dicembre 2016).