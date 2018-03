Tiramisù day, in 2017 ne abbiamo ordinati 9.400 kg a domicilio

Milano, 20 mar. - Il tiramisù è uno dei dolci al cucchiaio più amati della pasticceria italiana, invidiato e imitato all'estero, conteso nella paternità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. La sua fama gli è valsa nel calendario anche una Giornata, il 21 marzo, interamente dedicata.

Questo dolce, dove la crema al mascarpone si alterna al gusto dei savoiardi imbevuti di caffè, si conferma molto apprezzato anche tra chi sceglie cibo a domicilio, come rivela l'Osservatorio Just Eat, l'app per ordinare online pranzo e cena a domicilio: il tiramisù è, infatti, il re dei dolci a domicilio con 9.400 chilogrammi ordinati nel 2017 in Italia analizzando 10 città, con un incremento della sua richiesta del 75% nel corso dell'ultimo anno.

Il più ordinato online è il tiramisù classico, seguito dalla variante al pistacchio (150 kg) e dalla torta tiramisù (107 kg). Accanto a queste varianti, stanno emergendo inoltre delle nuove interpretazioni di questo dolce tradizionale da un lato con ingredienti amati come il tiramisù alla nutella (100 kg), tiramisù alla nutella e banana, tiramisù al the verde soprattutto nei ristoranti giapponesi (89 kg) e Tiramisù alle Fragole (78 kg), e da un altro con contaminazioni moderne dei brand della grande distribuzione come tiramisù ai gusti Oreo, Cookies e Pan di Stelle.

La scelta del tiramisù inserito nel carrello di chi ordina food delivery è tipica di tutta l'Italia, con la Capitale che guida gli ordini con 3.900 kg della variante classica, fragola e nutella&banana ordinati nel 2017, seguita da Milano con 1.700 kg principalmente di coppa tiramisù e variante pistacchio, e Torino con 850 kg nella versione classica. Seguono Genova, Bologna, Verona, Firenze, Napoli, Bari e infine Palermo. Tuttavia ci sono alcune zone d'Italia in cui gli ordini crescono maggiormente e in modo esponenziale, come Venezia al primo posto tra le città in cui l'incremento di ordini di tiramisù è maggiore con +586%, Cagliari al secondo posto con +354%, seguita da Monza con una crescita del 262%, Bari con 223% e Napoli con un +126%.

Il giorno in cui è stato ordinato più tiramisù nel 2017 è stato il 12 novembre con 445 pezzi, seguito dai giorni del ponte dell'Immacolata in cui si è raggiunto il record di tre giorni di fila - 8, 9 e 10 dicembre - in cui si è ordinato più tiramisù in Italia. L'ordine più grande a domicilio è stato effettuato a Roma con un ordine unico di 25 porzioni di tiramisù classico per concludere una cena tra amici.

Questa tendenza di ordinare tiramisù a domicilio - che si inserisce in un contesto generale nazionale che vede crescere il consumo di dolci ordinati a domicilio (+15%) - si dimostra in continuo aumento, tanto che nei primi due mesi del 2018 sono già stati ordinati in Italia 1.500 chilogrammi di tiramisù a domicilio.