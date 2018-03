Salesforce compra Mulesoft per 6,5 miliardi di dollari

New York, 20 mar. - Salesforce ha annunciato di avere trovato un accordo per comprare Mulesoft, confermando indiscrezioni che avevano fatto volare il titolo della società di software del 27% a 42 dollari; nel dopo mercato a Wall Street guadagna oltre il 4,4%.

Salesforce ha messo sul piatto 36 dollari in contanti per ogni azione di Mulesoft. Quest'azienda si era quotata in borsa lo scorso anno a 17 dollari per azione. Prima dell'Ipo, Salesforce aveva investito nel gruppo attraverso Salesforce Ventures.

Salesforce ha detto che finanzierà l'acquisizione con liquidità a disposizione e con 3 miliardi di dollari tra prestiti ed emissione di debito.