New York, 20 mar. - Facebook ha detto di essere "indignato per essere stato truffato" dall'uso dei dati dei suoi utenti da parte della società Cambridge Analytica. In una nota il colosso sostiene di comprendere "la gravità del problema". Facebook ha espresso la sua determinazione "ad applicare in modo forte le nostre politiche per proteggere le informazioni private" e "ad adottare tutte le misure possibili per garantire che ci sia un effetto".