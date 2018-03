Fdi: Camere a centrodestra, altrimenti criterio proporzionale

Roma, 20 mar. - "Nell'incontro con gli esponenti del Movimento 5 Stelle, presidente Giulia Grillo e presidente Danilo Toninelli, abbiamo fatto presente che riteniamo giusto che le presidenze delle due Camere vadano alla coalizione che ha vinto le elezioni. Qualora dovesse emergere un criterio diverso per volontà della maggioranza delle forze politiche, che in nessun caso può ritenersi un atto dovuto, non potrà che applicarsi sulle presidenze delle Camere e sui relativi organi di governo delle istituzioni parlamentari il principio esclusivo della rappresentanza dei gruppi. Il colloquio è stato cordiale e interlocutorio". È quanto dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Fabio Rampelli, il senatore Ignazio La Russa e l'onorevole Guido Crosetto.