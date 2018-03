G20, Mnuchin: Usa non hanno paura delle guerre commerciali

New York, 20 mar. - Gli Stati Uniti non temono le guerre commerciali che potrebbero scattare con le ritorsioni di varie nazioni ai dazi su alluminio e acciaio voluti da Donald Trump. Tuttavia quelle guerre non sono un obiettivo di Washington. E' questo il messaggio lanciato dal segretario americano al Tesoro, Steven Mnuchin.

Parlando in una conferenza alla fine del G20 che si è svolto ieri e oggi a Buenos Aires (Argentina), stando all'agenzia Afp Mnuchin ha dichiarato: "Dobbiamo essere preparati a intervenire nell'interesse degli Usa per difendere un libero commercio che sia giusto e reciproco". Le guerre commerciali, ha aggiunto, "non sono il nostro obiettivo ma non ne siamo impauriti".

Al G20 i vari ministri delle Finanze hanno fatto pressing sugli Usa affinché continuino ad aderire a un approccio multilaterale in tema di commercio. Molti Paesi stanno trattando con gli Usa per essere esonerati dalle controverse tariffe che scattaranno il 23 marzo fatta eccezione per Canada e Messico.