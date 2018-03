Cambridge Analytica sospende Ceo, lancia inchiesta

New York, 20 mar. - L'amministratore delegato di Cambridge Analytica è stato sospeso con effetto immediato. Lo ha deciso la società accusata di avere usato i dati di oltre 50 milioni di utenti Facebook senza il loro consenso. Il gruppo ha inoltre annunciato un'inchiesta indipendente per gettare luce su quanto accaduto.

In una nota, il gruppo ha spiegato che "secondo il board, i commenti recenti di [Alexander] Nix registrati di nascosto da Channel 4 e altre accuse non rappresentano i valori né le attività dell'azienda e la sua sospensione riflette la serietà con cui vediamo questa violazione". Il riferimento è all'emittente britannica che ieri ha messo in onda un'inchiesta, realizzata con una telecamera nascosta, durante la quale Cambridge Analytica e il suo Ceo spiegavano quanto sia semplice usare ricatti e fake news contro i rivali politici dei candidati che vuole far vincere (anche pagando mazzette e reclutando prostitute).

Cambridge Analytica ha lavorato per la campagna elettorale del presidente statunitense Donald Trump e le sue attività hanno mandato a picco il titolo Facebook, che tra ieri e oggi ha perso il 10%.