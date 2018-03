G20: commercio internazionale motore crescita, ma serve dialogo

New York, 20 mar. - Il G20 non ha affrontato la decisione degli Stati Uniti di introdurre dazi su acciaio e alluminio importati in Usa. Nel comunicato finale, i ministri delle finanze e i banchieri centrali delle 20 principali economie del mondo hanno scritto la stessa frase usata ad Amburgo, Germania, nel luglio 2017. "Il commercio e gli investimenti internazionali sono un motore importante della crescita, della produttività, dell'innovazione, della creazione di occupazione e di sviluppo".

Il G20, continua il documento, "riafferma le conclusioni dei nostri leader sul commercio raggiunte al summit di Amburgo e riconosce il bisogno di un dialogo e di azioni ulteriori. Stiamo lavorando per rafforzare il contributo del commercio nelle nostre economie". Questo passaggio potrebbe essere una prova del fatto che gli Usa stiano discutendo con altri paesi per evitare le tariffe che scatteranno il 23 marzo. Rispetto allo scorso luglio è stata eliminata la frase in cui si diceva che "si riconosce il ruolo di strumenti legittimi di difesa commerciale".

L'amministrazione Trump voleva che quell'affermazione restasse nel documento: sarebbe servita a Washington per sostenere che i dazi su acciaio e alluminio - che seguono quelli imposti a gennaio su lavatrici e pannelli solari - sono del tutto in linea con questa posizione.

Come Washington anche l'Europa è preoccupata per le pratiche cinesi sull'acciaio. Ma l'Ue così come l'Ocse puntano a soluzioni globali e non unilaterali come quelle Usa.