Israele vuole far causa a Twitter: è piattaforma per terroristi

Tel Aviv, 20 mar. - La ministra della Giustizia israeliana, Ayelet Shaked, ha dichiarato che Israele intende fare causa al social network Twitter poiché questo serve da piattaforma alle "organizzazioni terroristiche".

"Le organizzazioni terroristiche sono attive su Twitter più che su Facebook... intendiamo fare causa", ha scritto Shaked sul suo account twitter. Membro del partito nazionalista religioso Focolare ebraico, la ministra fa riferimento ai palestinesi, accusati regolarmente dal governo israeliano di istigare alla violenza sui social network. "Abbiamo ottenuto che Facebook ritiri alcuni contenuti, ma Twitter ignora le nostre richieste", ha precisato Shaked.

Il parlamento israeliano ha approvato a gennaio in prima lettura un progetto di legge che permette alla giustizia di sopprimere contenuti considerati come istigazioni alla violenza messi in rete sui social network. (fonte afp)