Casa Bianca:non possiamo "dare ordini" a Mosca su tenuta elezioni

New York, 20 mar. - Gli Stati Uniti non possono "dare ordini" alla Russia sul modo di tenere le elezioni, "noi siamo concentrati sulle nostre". Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, rispondendo a una domanda sulle elezioni russe e sul loro regolare svolgimento. "Quello che sappiamo è che Putin è stato eletto nel suo Paese".

Sanders ha poi detto che la questione delle ingerenze russe nelle elezioni presidenziali statunitensi non è stata discussa e nemmeno il caso dell'avvelenamento dell'ex spia Sergei Skripal nel Regno Unito. La portavoce ha poi detto che "al momento non ci sono piani specifici" su un eventuale incontro tra il presidente Donald Trump e Vladimir Putin. La telefonata di congratulazioni di Trump a Putin è stata criticata da molti, a partire dal senatore repubblicano John McCain: "Un presidente americano non guida il mondo libero congratulandosi con i dittatori che hanno vinto elezioni finte".