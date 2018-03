Friuli, Serracchiani: non è colonia d'oltremare

Trieste, 20 mar. - "Salvini e Berlusconi trattano il Friuli Venezia Giulia come una colonia d'oltremare: stanno litigando sul nome del viceré da imporre a una terra da conquistare". Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, commentando le trattative ancora in corso nel centrodestra, in vista della scelta del candidato alla presidenza della Regione.

"Quelli che mi rimproveraravano dandomi della 'romana' - ha continuato - oggi dovrebbero farsi un esame di coscienza e chiedersi se non sono loro i veri 'romani', per il modo in cui obbediscono senza fiatare agli ordini e ai contrordini che arrivano da Roma, da Arcore o da via Bellerio" . Per Serracchiani "durante la visita di Salvini a Udine abbiamo assistito in diretta all'umiliazione di un popolo di elettori che, comunque finisca, hanno visto quanto poco conti il loro voto. Non sono i nostri elettori ma - ha concluso - loro hanno il mio rispetto" .