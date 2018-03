G20, l'appello di Lagarde (Fmi): no alle barriere commerciali

New York, 20 mar. - Il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde, ha ripetuto ancora una volta che le barriere commerciali sono inutili. Lo dal G20 di Buenos Aires, in Argentina, che si è concluso oggi.

Parlando ai leader presenti al meeting delle principali 20 economie al mondo, Lagarde ha detto che bisogna "evitare la tentazione di politiche pensate per fare bene solo all'interno di una nazione e, piuttosto, lavorare insieme per ridurre le barriere commerciali e risolvere disaccordi commerciali senza ritornare a misure eccezionali". Un messaggio che il numero uno dell'Fmi aveva già preannunciato il 15 marzo, proprio in vista dell'imminente summit in Argentina.

In un comunicato appena diffuso, Lagarde ha detto che "la ripresa globale ha continuato a rafforzarsi", una risalita che coinvolge l'80% del Pil rappresentato dai paesi presenti al G20. Infine Lagarde ha aggiunto che "le riforme sono ancora più importanti perché le forze cicliche che stanno alimentando la crescita attuale prima o poi finiranno e perché le prospettive di medio termine restano deboli, specialmente nelle economie avanzate".