Centrodestra, Parisi riunisce Epi, al via fase congressuale

Roma, 20 mar. - Oggi si sono riuniti i referenti regionali di Energie PER l'Italia, e con Stefano Parisi hanno analizzato i risultati elettorali e condiviso la necessità di continuare nel lavoro di rafforzamento dell'area liberale e popolare, per riportare al centrodestra i consensi perduti.

Nel Sud Italia, in particolar modo, le forze di centrodestra hanno perso la maggioranza relativa dei consensi, scontando il mancato rinnovamento della classe dirigente e le false politiche di sviluppo degli ultimi governi. Energie PER l'Italia da tempo lavora a proposte concrete per affrontare i problemi delle persone, per questo le strutture di Epi, presenti sul territorio nazionale, si attiveranno per riavviare una fase di dialogo e confronto con le persone, i territori e i corpi intermedi adottando il linguaggio della chiarezza e della serietà. Per questo si porterà avanti il processo di radicamento del partito sui territori con la convocazione di assemblee locali, provinciali e regionali. Questa fase approderà all'assemblea straordinaria di Epi entro la fine del 2018.

"I risultati ottenuti nelle elezioni regionali del Lazio e della Lombardia ci impongono di spendere la nostra credibilità e le nostre capacità facendo politica nei territori. Dando alle persone un motivo reale per cambiare idea sulla politica. C'è la necessità di aprire una profonda riflessione nel centrodestra e nel Paese per ridare una rappresentanza politica al mondo liberale e popolare. Energie PER l'Italia con il suo lavoro sui territori contribuirà a raggiungere l'obiettivo ambizioso di ridare fiducia agli italiani nella politica", ha dichiarato Stefano Parisi durante l'incontro con i referenti regionali.