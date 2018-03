M5s: nulla osta per nostra presidenza Camera. No a condannati

Roma, 20 mar. - "Abbiamo svolto oggi una seconda giornata di incontri con i rappresentanti di tutte le forze politiche presenti in Parlamento. Con tutti i partiti abbiamo condiviso il nostro metodo per la scelta dei profili più adatti e adeguati. L'obiettivo è coinvolgere tutte le forze politiche e definire la scelta delle presidenze il prima possibile. Nessun partito ha espresso contrarietà all'assegnazione della presidenza della Camera al Movimento 5 Stelle. Questo percorso che abbiamo tracciato con trasparenza proseguirà nei prossimi giorni, tenendo salda la nostra contrarietà a presidenti che abbiano condanne o processi in corso". Lo hanno affermato in una dichiarazione congiunta i capigruppo in pectore del MoVimento 5 Stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli.