Milano, Cecchetti(Lega): "Bene Sala su riapertura Navigli"

Milano, 20 mar. - "Bene, ottimo. Si attivi subito un tavolo tra Comune di Milano e Regione per un accordo di programma che punti alla riapertura dei Navigli a Milano e alla navigabilità in tutta la Lombardia". Lo ha scritto in una nota il vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Fabrizio Cecchetti (Lega), in merito alle dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla riapertura dei canali "che potrebbe iniziare a diventare realtà nel 2020 con l'avvio dei cantieri".

Cecchetti, che sulla questione aveva presentato in Consiglio regionale una mozione votata all'unanimità, ha sottolineato l'importanza dell'opera che, se realizzata, "avrà positive ripercussioni su Milano e tutta la Lombardia in termini di immagini e paesaggistica. Si innescherà in questo modo un forte slancio sul turismo e quindi sull'economia e il mondo del lavoro. Un beneficio enorme per i cittadini e il territorio che non possiamo lasciarci sfuggire".