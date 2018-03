Siria, 9 civili uccisi in raid aereo su campo profughi a Idleb

Idleb (Siria), 20 mar. - Almeno 9 civili, fra cui 4 bambini, sono stati uccisi oggi da un raid aereo che ha colpito un campo sfollati nella provincia di Idleb, nel Nordovest della Siria. Appoggiato dall'alleato russo, il regime di Bashar al Assad ha lanciato a dicembre un'offensiva militare in questa provincia, controllata in gran parte dai jihadisti di Hayat Tahrir al Sham, ex ala siriana di al Qaida.

"Nove civili, fra cui quattro bambini, quasi tutti membri di una stessa famiglia, sono stati uccisi in un raid aereo che ha colpito un campo improvvisato" nei dintorni del villaggio di Hass, secondo l'Osservatorio siriano dei diritti dell'Uomo. Il campo accoglie i siriani in fuga dalla vicina provincia di Hama.