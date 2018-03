Facebook forse già domani in commissione Giustizia Camera Usa

New York, 20 mar. - Facebook ha accettato di presentarsi in commissione Giustizia alla Camera statunitense, dopo le rivelazioni sull'uso non autorizzato dei dati di oltre 50 milioni di suoi utenti da parte della società Cambridge Analytica, che ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump e per la Brexit.

L'incontro dovrebbe avvenire molto presto, forse già domani, secondo una portavoce della commissione. Al momento, non si sa quale manager di Facebook si presenterà a Capitol Hill e in che forma avverrà l'incontro.