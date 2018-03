Roma, 20 mar. - Vivendi vende la sua quota in Ubisoft pari al 27,27% del capitale per 2 miliardi di euro. La quota fu comprata, spiega Vivendi, per 794 milioni di euro.

18.368.088 azioni saranno vendute a investitori istituzionali attaverso una procedura di private placement. Inoltre 3.030.303 azioni saranno vendute per cash alla Guillemot Brothers Se attraverso il Crédit Agricole - Cib, che assicurerà la copertura di 2.887.879 azioni. Infine 9.090.909 azioni saranno vendute a Ubisoft.