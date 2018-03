Roma, 20 mar. - "Da dove riparte il Pd? Il Pd riparte dalle persone, dalla comunità, dalle risposte ai temi concreti. Lavoro, giovani, diritti. Diritti delle donne. In Italia viene uccisa una donna ogni 60 ore. È una strage continua. Dobbiamo reagire tutti subito. Occorrono azioni forti, a partire anche dall'introduzione dell'arresto obbligatorio per chi maltratta e per gli stalker". Lo ha detto il vice segretario reggente Maurizio Martina durante un'assemblea del Pd a Roma.