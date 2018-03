Gb, Mosca invita ambasciatori stranieri su caso Skripal

Mosca, 20 mar. - La Russia convoca per domani gli ambasciatori stranieri accreditati sul suo territorio per presentare il suo punto di vista nel caso dell'avvelenamento dell'ex agente russo, Sergey Skripal, dopppiogiochista e residente in Gran Bretagna. Londra accusa Mosca di essere responsabile.

Gli ambasciatori sono invitati a un "incontro con funzionari ed esperti del dipartimento di non proliferazione e controllo delle armi" del ministero degli Esteri russo, ha detto la portavoce del ministero, Maria Zakharova.

Questo incontro sarà dedicato al caso dell'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal, che aveva tradito a beneficio degli inglesi, e di sua figlia il 4 marzo a Salisbury e alle accuse di Londra contro Mosca, ha detto, citata dall'agenzia pubblica TASS.