Brunetta: con M5s deciso che ci sarà accordo su uffici presidenza

Roma, 20 mar. - "In questo secondo incontro che abbiamo avuto" con gli esponenti del M5s "abbiamo parlato soprattutto di uffici di presidenza, non tanto delle presidenze di Camera e Senato, se non dal punto di vista delle caratteristiche generali, quanto della composizione qualitativa e quantitativa degli uffici di presidenza, quindi vice presidenti, questori e segretari d'aula. Abbiamo convenuto che ci dovesse essere anche un accordo sugli uffici di presidenza, senza lasciarlo al caso del voto, tenendo conto che esiste anche il Pd e Leu". Lo spiega il capogruppo di Fi alla Camera, Renato Brunetta, al termine dell'incontro con gli esponenti M5s.

E' stato, aggiunge, "un dialogo a base istituzionale, rispettoso delle consistenze delle forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione. I colleghi del M5s hanno fatto rilevare come loro rappresentassero circa il 36% degli eletti e io ho fatto rilevare che il centrodestra rappresentava il 43-44%. C'era un clima positivo, rispettoso soprattutto delle istituzioni. Contrariamente a quanto fatto nella passata legislatura dalla sinistra che si è presa tutto e qualcosa di più, l'orientamento per questa legislatura è rispettare tutti i partiti e le istituzioni".