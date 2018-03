Boldrini: mia battaglia su sicurezza rete anche in nuove Camere

Roma, 20 mar. - "Tre anni fa avevamo già capito l`importanza della tutela dei dati personali: la Commissione Internet che ho istituito alla Camera dei deputati si era posta il problema e insieme al Professor Rodotà, gli esperti e ai membri di tutte le forze politiche che la componevano, avevamo prodotto una Carta dei diritti e dei doveri in Internet che, all`articolo 5 recitava così: "Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano, per garantire il rispetto della sua dignità, identità e riservatezza. Proseguirò questa battaglia anche nell`attuale legislatura, nel rispetto dei diritti sulla sfera digitale e della privacy in Internet perché gli elettori in una democrazia sana, non possono essere considerati come semplici consumatori sui quali è possibile fare campagne di marketing". Lo scrive in un post su Facebook la presidente uscente della Camera Laura Boldrini, a proposito dello scandalo "Cambridge Analytica".

"Tre anni fa - prosegue la parlamentare Leu- circa 270 mila utenti si erano registrati con il proprio account Facebook ad una APP creata da un gruppo di ricercatori dell'Università di Cambridge. Registrati gratuitamente, ma in cambio dovevano fornire i propri dati come indirizzo email, età, sesso e molte altre informazioni personali.In quel periodo i gestori dell'applicazione potevano raccogliere anche i dati degli amici delle persone iscritte e ad oggi sarebbero stati censiti circa 50 milioni di profili Facebook.Questi dati erano finiti nelle mani della società britannica, violando i termini d'uso del social di Zuckerberg, per creare profili psicologici da usare in campagne marketing e di comunicazione estremamente mirate, all'insaputa degli utenti".