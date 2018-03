Inchieste in Usa e Gb su Facebook, nuovo tonfo a Wall... -3

New York, 20 mar. - Attraverso la società Global Science Research di Kogan, centinaia di migliaia di utenti sono stati pagati per rispondere a un test sulla personalità e hanno dato il consenso alla raccolta dei loro dati per uso accademico. Dopo la pubblicazione dell'inchiesta, Facebook ha sospeso dalla piattaforma sia Kogan sia Cambridge Analytica, che non ha cancellato i dati in suo possesso senza autorizzazioni, come chiesto due anni fa, dopo un'altra inchiesta del Guardian. Proprio questo ritardo di Facebook, che oltretutto non ha mai avvisato gli utenti dell'uso improprio dei loro dati, sta provocando grosse polemiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Wylie, che ha lavorato per Cambridge Analytica fino al 2014, ha raccontato all'Observer che "loro non sono interessati alle regole. Per loro è una guerra, e tutto è consentito. Vogliono combattere una guerra culturale in America. E Cambridge Analytica deve essere l'arsenale di armi per combattere quella guerra culturale". Una guerra che vedrebbe in prima linea Robert Mercer, ricco donatore conservatore, Stephen Bannon, l'ex stratega capo alla Casa Bianca, e l'alt-right, il movimento di estrema destra che con il suo sostegno ha garantito la vittoria di Trump. La società fu messa sotto contratto da Trump nel giugno 2016 e pagata oltre 6,2 milioni di dollari; i suoi manager hanno sempre negato di aver usato i dati di Facebook per la campagna elettorale dell'attuale presidente.

"Abbiamo sfruttato Facebook - ha aggiunto Wylie all'Observer - per raccogliere milioni di profili delle persone. E costruire modelli per sfruttare quello che sapevamo su di loro e puntare ai loro demoni interiori. Queste erano le basi su cui l'intera società era stata costruita[...] Hanno giocato con un intero Paese, con la psicologia di un intero Paese, senza il consenso delle persone e senza che ne fossero consapevoli, e lo hanno fatto durante un processo democratico".