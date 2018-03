Inchieste in Usa e Gb su Facebook, nuovo tonfo a Wall... -2

New York, 20 mar. - Non aiutano, probabilmente, né il silenzio del fondatore, Mark Zuckerberg, convocato da Londra e dal parlamento dell'Unione europea, né le indiscrezioni sull'uscita di scena, nei prossimi mesi, del capo della sicurezza dei dati del social network, Alex Stamos. Senza dubbio, è un momento molto delicato per Facebook, già al centro delle critiche per aver contribuito alla diffusione di fake news e propaganda russa durante le scorse elezioni presidenziali statunitensi: la sua capacità di gestire questo scandalo sarà decisiva sul suo futuro a lungo termine, secondo Heath Terry, analista di Goldman Sachs, intervistato dalla Cnbc. Questo scandalo "introduce un livello di incertezza mai visto prima per Facebook".

Nel fine settimana, un'inchiesta di New York Times e Observer ha svelato, grazie all'informatore Christopher Wylie - che da tempo collabora con le autorità del Regno Unito - che i dati di oltre 50 milioni di utenti del social network sono stati usati impropriamente da Cambridge Analytica. Lunedì, si è aggiunta l'inchiesta di Channel 4 News, realizzata con una telecamera nascosta, durante la quale Cambridge Analytica spiega quanto sia semplice usare ricatti e fake news contro i rivali politici dei candidati che si vuole far vincere.

Cambridge Analytica è una società che ha lavorato per la campagna elettorale del presidente statunitense Donald Trump e ha usato i dati sugli utenti di Facebook raccolti nel 2014 per tentare di costruire un sistema capace di influenzare le scelte degli elettori. Dati ottenuti attraverso una app di nome thisisyourdigitallife del professor Aleksandr Kogan della Cambridge University e a cui si accedeva tramite il login su Facebook; Kogan è anche professore dell'Università di San Pietroburgo e ha ricevuto fondi dal governo russo per una ricerca sugli stati emotivi degli utenti di Facebook. (segue)