Inchieste in Usa e Gb su Facebook, nuovo tonfo a Wall Street

New York, 20 mar. - Dopo le autorità del Regno Unito, anche quelle degli Stati Uniti hanno aperto un'inchiesta su Facebook e sull'uso dei dati personali dei suoi utenti, dopo che un reportage giornalistico ha svelato che le informazioni di oltre 50 milioni di utenti del social network sono state usate impropriamente da Cambridge Analytica, una società che ha lavorato per la campagna elettorale di Donald Trump, negli Stati Uniti, e per la Brexit, nel Regno Unito.

La U.S. Federal Trade Commission, l'agenzia governativa per la protezione dei consumatori statunitensi e l'eliminazione delle pratiche anticompetitive, ha aperto un'inchiesta per valutare se l'uso dei dati di Facebook da parte di Cambridge Analytica abbia violato un accordo firmato dal social network con la stessa agenzia nel 2011. Accordo che impone a Facebook di informare gli utenti e di ricevere da loro il permesso esplicito a condividere i dati personali oltre i limiti da loro specificati nelle impostazioni sulla privacy. Se le autorità dovessero appurare la violazione dell'accordo, Facebook rischierebbe fino a 40.000 dollari di multa per ogni violazione, per un totale quindi di "molti milioni di dollari", come anticipato già nel fine settimana da un ex funzionario dell'agenzia al Washington Post.

Dopo il brusco calo di ieri (-6,8%), il peggiore su base giornaliera dal marzo 2014, Facebook continua a perdere pesantemente sul Nasdaq, nell'ordine del 4,5 per cento. (segue)