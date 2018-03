Tajani: Zuckerberg invitato a spiegarsi in Europarlamento

Bruxelles, 20 mar. - Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha invitato il capo di Facebook, Mark Zuckerberg, a venirsi a spiegare davanti all'emiciclo di Strasburgo sul presunto scandalo provocato dall'utilizzo illegale dei dati personali di milioni di utenti di cui si sarebbe impossessata l'azienda britannica Cambridge Analytica per usarli durante la campagna per le presidenziali statunitensi del 2016.

"Abbiamo invitato Mark Zuckerberg al Parlamento europeo. Facebook deve dire in modo chiaro davanti ai rappresentanti di 500 milioni di europei che i dati personali non sono stati utilizzati per manipolare la democrazia", ha dichiarato Tajani in un messaggio sul suo account di twitter.