Trump: "Molte cose brutte stanno accadendo in Iran"

New York, 20 mar. - "In Iran stanno accadendo molte cose brutte". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del suo incontro alla Casa Bianca con il principe ereditario, Mohammed bin Salman. Trump non ha voluto dire nulla sulla decisione che prenderà il 12 maggio, quando scadrà l'ultimatum che Trump ha dato ai paesi europei (Gran Bretagna, Francia e Germania) per evitare che gli Stati Uniti abbandonino l'accordo sul nucleare firmato nel 2015: "Ci stiamo avvicinando alla data, tra poco vedrete quello che farò", ha detto ai giornalisti il presidente Usa.

Sin dall'inizio della sua campagna elettorale, infatti, il presidente americano, Donald Trump, ha criticato l'accordo e ha detto di essere pronto a uscirne, definendolo "il peggior accordo di sempre". Trump ha chiesto ai tre alleati di firmare un nuovo accordo con il quale spingere per ispezioni ai centri nucleari iraniani più rigorose e maggiore chiarezza sul programma missilistico di Teheran.

Il segretario di Stato uscente, Rex Tillerson, si è più volte opposto a questa strategia, sostenendo, al contrario di Trump, che l'accordo raggiunto da Barack Obama nel 2015 fosse positivo per la comunità internazionale.