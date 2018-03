Brexit, Tusk: non ho ancora l'ok di tutti i 27 su accordo transizione

Bruxelles, 20 mar. - Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato oggi di non avere ancora, a due giorni dal summit dell'Ue, il sostegno di tutti gli Stati membri sui termini dell'accordo di transizione post-Brexit presentato ieri.

"Ieri i nostri negoziatori hanno trovato una soluzione su più parti dell'accordo di uscita di Londra dall'Ue. La questione se tutti i 27 Stati membri la accoglieranno nel Consiglio europeo resta aperta", scrive Tusk nella sua lettera di invito per il summit che si terrà giovedì e venerdì a Bruxelles. "Ho ancora bisogno di alcune ore per consultarmi con alcuni degli Stati più perplessi", precisa il presidente del Consiglio europeo. "In merito al contenzioso più spinoso, nella fattispecie l'Irlanda, la Primo ministro May mi ha riassicurato che accetta che tutte le opzioni concordate a dicembre siano sul tavolo dei negoziati", sottolinea Tusk nella lettera.

I leader europei si incontreranno a 27 venerdì mattina, senza la Primo ministro britannica Theresa May, per "valutare i progressi nei negoziati con il Regno Unito e adottare le linee direttrici" che guideranno la Commissione per discutere delle future relazioni fra le due parti.