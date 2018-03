Bergamini (Fi): vicenda Sarkozy apre a responsabilità sinistra

Roma, 20 mar. - "La vicenda che oggi coinvolge l`ex presidente Sarkozy finalmente potrà fare piena luce sugli interessi economici francesi che nel 2011 determinarono l'intervento militare dell'Italia nella guerra in Libia, i cui effetti devastanti gli italiani stanno tuttora pagando. L`ipotesi - qualora confermata - che quel conflitto potrebbe essere stato scatenato per insabbiare un finanziamento illecito, se da una parte restituisce verità a chi, come il presidente Berlusconi, quella guerra non l`ha mai voluta, dall`altra apre a nuove responsabilità della sinistra italiana, all`epoca fortemente interventista". Lo scrive in una nota Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia.