Gelmini: vicenda Sarkozy può ristabilire verità su Berlusconi

Roma, 20 mar. - "Nulla e nessuno può farci cambiare idea sul valore del garantismo. E le vicende che in queste ore stanno coinvolgendo l'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy - in stato di fermo nel quadro dell'inchiesta sui presunti finanziamenti libici alla sua campagna elettorale del 2007 - ci possono aiutare anche a ristabilire la verità sugli anni del Governo guidato da Silvio Berlusconi e sul clima, fuori e dentro l`Italia, che è stato artatamente creato e strumentalizzato per costringerlo alle dimissioni". Lo dichiara Mariastella Gelmini, deputata di Forza Italia e coordinatrice lombarda.

"Va ricordato che la Francia fu responsabile dell`attacco al governo libico, non senza aver trascinato l`Europa in un conflitto che l`Italia ancora oggi sta pagando. Il tempo dunque è galantuomo e oggi - al di là della vicenda giudiziaria - sono in molti a dover rivalutare l`operato di Silvio Berlusconi premier per il suo impegno e a dover valutare fino in fondo l`operato dell`Europa in quei giorni", conclude Gelmini.