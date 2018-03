Di Maio: finita era opposizione, comincia era governo M5S

Roma, 20 mar. - "Finita l`era dell`opposizione, ora comincia l`era del governo del MoVimento 5 Stelle: saremo all`altezza di questa sfida e dimostreremo che la politica si può fare in maniera differente". Lo scrive Luigi Di Maio su facebook pubblicando il video della prima assemblea degli eletti M5S alla Camera.

"Questa mattina ho incontrato i neo eletti del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, una squadra di uomini e donne di cui sono orgoglioso - scrive il candidato premier M5S -. A loro ho anticipato che nei prossimi giorni ci attendono decisioni delicate, a partire dall`elezione dei Presidenti delle Camere per la quale il MoVimento 5 Stelle sarà decisivo. Anche in questa partita ci facciamo promotori di un metodo nuovo. Innanzitutto crediamo che i Presidenti delle Camere debbano rappresentare le istituzioni in maniera dignitosa e onorevole, quindi non accetteremo né condannati né persone sotto processo".

"Vogliamo che al M5S venga riconosciuto lo straordinario risultato del 4 marzo, ma non faremo con le altre forze politiche ciò che hanno fatto con noi: massimo dialogo con tutti per scegliere i profili migliori sia per le Presidenze delle Camere che per le altre figure dell`ufficio di Presidenza - assicura Di Maio -. Questa non sarà una partita per il governo, è una partita per l`abolizione dei vitalizi. Per questo vogliamo che al MoVimento 5 Stelle venga riconosciuta la Presidenza della Camera, perché qui ci sono più vitalizi da tagliare e più regolamenti da modificare".

"Con noi la XVIII Legislatura sarà una Legislatura di cambiamento e useremo i nostri numeri e la nostra forza di maggioranza per fare ciò che i cittadini chiedono da tempo, per eliminare le ingiustizie e portare equità sociale, a cominciare dalla prima legge di bilancio", assicura il leader M5S.