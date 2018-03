Facebook, Soro: Cambridge Analitica potrebbe aver agito in Italia

Roma, 20 mar. - "Non ho elementi per dire se anche in Italia sia accaduto e chi sia il destinatario di questa campagna di riconquista degli elettori e di allargamento in qualche modo viziato del consenso, però è possibile ed essendo possibile non possiamo sorprenderci se anche da noi oltre che negli Usa, in Inghilterra o in altre parti del mondo si utilizzano questi canali per la ricerca del consenso". Lo ha detto a Radio Radicale il presidente dell'autorità per la tutela dei dati personali Antonello Soro.

Alla domanda sul fatto che sul Sito web della Cambridge Analitica si legge che la società nel 2012 ha realizzato un progetto per un partito italiano, Soro ha risposto: "Non ho elementi per dire se anche in Italia sia accaduto - ha detto Soro - e chi sia il destinatario di questa campagna di riconquista degli elettori e di allargamento in qualche modo viziato del consenso, però è possibile ed essendo possibile non possiamo sorprenderci se accade che anche da noi oltre che negli Usa, in Inghilterra o in altre parti del mondo si utilizzano questi canali per la ricerca del consenso. Se è possibile ci sarà sempre qualcuno che è in grado comprare questo servizio, il problema non è tanto quello di identificare chi è stato l'ultimo a farlo, anche se questo è interessante, quanto di impedire che possa verificarsi".

Nel caso in cui la Cambridge Analitica fosse intervenuta in Italia, si rimetterebbe in questione la legittimità del risultato elettorale in Italia? "Non c'è mai un ritorno indietro - ha risposto Soro - il momento del voto in qualunque democrazia è un momento solenne che non è revocabile, si può revocare il consenso alle elezioni successive, ma non utilizzare queste informazioni per delegittimare chi è stato eletto. La vicenda Trump insegna che tra l'altro i cittadini non apprezzano tutte queste notizie che vengono fuori il giorno dopo. Si può dare una sanzione reputazionale, come è avvenuto con Fb ieri. Se domani si scoprisse che un partito italiano ha utilizzato Cambridge Anilitica per mandare messaggi in qualche modo selettivi e da profilazione personalizzata ai suoi elettori, raccontandolo a tutti gli elettori italiani, credo che la reputazione di questi partiti perderebbe qualcosa".